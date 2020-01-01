رئيس اتحاد السباحة: لا نضمن تحقيق ميدالية في «طوكيو 2020»

يرى ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا ضمان لتحقيق ميدالية للبعثة المصرية في منافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وقال إدريس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «نتمنى الوصول إلى نصف النهائي في السباحة بالأولمبياد، ونستطيع الوصول للأدوار النهائية، لا يمكن القول أن هناك ميدالية مؤكدة لأن الأمر يتعلق بأجزاء من الثانية».

وأضاف: «طموحنا هو الميداليات وحصلنا على ميداليات من رفع الأثقال ولكن هذه المرة لم نسافر بلعبة رفع أثقال وهذا يقلل من فرص حصولنا على الميداليات وأقصد أن هذا خسارة للبعثة المصرية ولا أقلل من الألعاب الأخرى».

وأتم: «يمكن الحصول على ميداليات في الألعاب الأخرى، هناك طموحات وتوقعات ولكن لا يوجد ضمانات، لا يمكن أن نقول أن هناك ميدالية مضمونة، وأتمنى أن نحقق الإنجازات التي يتمناها الشعب المصري».