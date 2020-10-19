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الجراح الأمريكي العام يتوقع عودة المزيد من المدن الأمريكية للالتزام بالأقنعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 5:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 5:42 ص

 توقع الدكتور فيفيك ميرثي الجراح العام بالولايات المتحدة أن تتجه المزيد من المدن الأمريكية إلى إعادة الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية، على غرار مدينة لوس أنجيلوس، مع استمرار تزايد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.
وأضاف ميرثي ، في تصريحات اليوم الأحد، إن زيادة معدلات الإصابة والدخول بالمستشفيات بين الأمريكيين ممن لم يتلقوا اللقاحات المضادة في العديد من الولايات قد يتسبب في اتجاه تلك المدن للعودة للالتزام بارتداء الأقنعة.
وقال إن ما تشهده مدينة لوس أنجيلوس مقلق من زيادة في الحالات وخصوصا بين غير متلقي اللقاحات في العديد من المناطق.
وكان مسئولو لوس أنجيلوس قد أعلنوا قرارات جديدة بالعودة لالتزام المواطنين بارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة بصرف النظر عن تلقيهم اللقاحات المضادة.
جاءت تصريحات ميرثي بعد أن ذكر الدكتور جيروم آدامز ، الجراح العام في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، ليعلن تحمله المسئولية عن " نصيحة خاطئة" قدمها خلال ربيع 2020 بدعوة المواطنين لعدم ارتداء الأقنعة الواقية.
وأضاف ، في تغريدة له على تويتر أمس السبت ، أنه ، ومسئولين طبيين آخرين ، وجهوا تلك الدعوة حفاظا على معدات الحماية الشخصية، التي كانت نادرة حينها، للعاملين في المجال الطبي، لكن ذلك تسبب في أن العديد من الأمريكيين تشككوا في جدوى التدابير الأولية لمقاومة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
/أ.م.ن/ ح م ز / م م ر

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