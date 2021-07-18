نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، امتلاكه لأية معلومات عن الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن النقابة تحترم رغبة أسرة «عبدالعزيز» في عدم الإفصاح عن أية معلومة.

وقال «زكي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، إن النقابة تنتظر إعلان تفاصيل حالتها الصحية، متوقعًا إصدار العائلة بيانًا حول الحالة الليلة أو غدًا.

وأشار إلى أنه حاول التواصل مع الفنان أحمد العوضي؛ لكنه لم يرد عليه، متابعًا: «ربنا معاه ويقوم ياسمين بالسلامة لأنها غالية علينا كلنا وجمهورها وأصدقائها ومحبيها».

وأكد نقيب المهن الموسيقية، على أن النقابة تتعاون مع الفنان في أي طلب يطلبه منها، مؤكدًا أنه سيطمئن الجمهور حول حالة «عبدالعزيز» الصحية إذا تلقى أية معلومات حولها.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد العوضي، أعلن أمس خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية صعبة، وصفها شقيقها الفنان وائل عبد العزيز بالخطرة.