حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بمسجد نمرة

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يؤدي حجاج بيت الله الحرام، بعد قليل، صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، في التوافد إلى جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج.