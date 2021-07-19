كهربا: طموحي الاعتزال في الأهلي والفوز بمونديال الأندية

يتطلع محمود عبد المنعم كهربا، للاستمرار في صفوف الأهلي حتى انتهاء مسيرته مع كرة القدم.

صرح كهربا خلال استضافته عبر قناة ناديه "أتمنى الاستمرار في الأهلي لعشر سنوات إضافية، والاعتزال بقميصه عندما أبلغ 37 عاما، لدي الآن 27 سنة".

وأضاف "طموحي أيضا الفوز يوما ما بكأس العالم للأندية".

وتابع "أتطلع للفوز بأكبر عدد من الألقاب حتى لو كنت لاعبا احتياطيا، أتدرب بجدية، وأعلم أنني لم أقدم كل ما لدي، وأنتظر أقرب فرصة لإثبات نفسي".

وأكد كهربا أنه تعلم من الأزمة التي أثارها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، قائلا "من الصعب على أي لاعب تعود على المشاركة أساسيا أن يقبل بالجلوس على مقاعد البدلاء، وقتها يندفع ويغضب، ويرتكب سلوكيات مرفوضة".

واستدرك كهربا في ختام تصريحاته "أركز حاليا في عملي فقط والالتزام بتعليمات الجهاز الفني في التدريبات والمباريات".