قال أحمد السنوسى رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، صباح اليوم، إنه تم إعلان الطوارئ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك وصلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتشكيل غرفة عمليات لحل المشكلات أولا بأول.

وأكد أنه أصدر تعليمات باستمرار رفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة والقرى، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة من المتولد اليومى والمخلفات الصلبة بكافة المناطق المستهدفة، وكذا الميادين ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية والمداخل الرئيسية للمدينة والقرى، ونقلها حيث المقلب الرئيس والتخلص منها، وكذا متابعة قطاع الإنارة العامة وصيانة الكشافات المعطلة والتأكد من سلامتها، مع استمرار متابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى.