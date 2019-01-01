مسؤول ألماني يوصي بالعودة إلى صفارات الإنذار للتحذير من الكوارث

ذكر رئيس المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث أن صفارات الإنذار تلعب دورا مهما في التحذير من الكوارث.

وقال أرمين شوستر في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية اليوم الاثنين، إن هناك حاجة إلى مزيج تحذيري من الأساليب المختلفة، والتحذيرات الرقمية البحتة ليست هي الطريقة الصحيحة، مضيفا: "هذا هو السبب في أننا نريد عودة صفارات الإنذار القديمة الجيدة".

وببرنامج دعم يصل إلى 90 مليون يورو، من المقرر تثبيت صفارات إنذار مرة أخرى "في أماكن مناسبة" بالتعاون مع الولايات.

وقال شوستر: "90 مليون لن تكون كافية لهذا الغرض، سنحتاج إلى مزيد من المال"، موضحا أن تنفيذ هذا المشروع سيستغرق سنوات.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي ترى أن التحذير الموجه إلى السكان لم يعمل بشكل جيد خلال كارثة الفيضانات التي تشهدها غرب ألمانيا، قال شوستر: "إننا في الوقت الحالي في مرحلة الإنقاذ، والانتشال، وتوفير مأوى وما شابه ذلك. حتى أنني حظرت تقريبا على الموظفين معي الرد على الانتقادات. نحن نساعد الآن".