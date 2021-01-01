راحة 48 ساعة للاعبي غزل المحلة استعدادا للزمالك

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يواصل نادي غزل المحلة تحت قيادة مديره الفني خالد عيد تدريباته، استعداد للقاء الزمالك في ثاني أيام عيد الأضحى في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وسيعود الفريق للمران على فترة واحدة لتقليل الحمل على اللاعبين، بعد أن خاض الفريق مرانهم ثلاثة أيام أسبوعيا على فترتين وثلاث أيام أخرى على فترة واحدة.

وشهدت الأسابيع الماضية فترة إعداد مصغرة وقام الجهاز الفنى باعداد اللاعبين بدنيا وذهنيا، خاصة انه بداية من مباراة الزمالك سينضغط الفريق بشده حيث سيخوض كل ثلاث ايام مباراة.

حيث سيخوض الفريق مباراتين وديتين أمام فريقي انبى و مصر المقاصه يومي ٢٣و٢٧ ومع عودة اللاعبين المصابين وهم هشام بلحه وخالد كساب سيعتبر الفريق كامل العدد ولا يوجد اصابات سوى اللاعبان يحيى حامد وهانى عادل المصاب بالصليبي.