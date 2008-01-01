 بطل السباحة التونسي أسامة الملولي ينسحب من أولمبياد طوكيو ويعتزل المنافسات الدولية - بوابة الشروق
الإثنين 19 يوليه 2021 9:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

بطل السباحة التونسي أسامة الملولي ينسحب من أولمبياد طوكيو ويعتزل المنافسات الدولية

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 9:24 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 9:24 م

أعلن بطل السباحة التونسي أسامة الملولي اليوم الاثنين انسحابه من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 واعتزال المنافسات الدولية.

وكتب الملولي عبر حسابه على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي "بعد شهر من المحنة، فقدت كل أمل في المصالحة أو كسب قضيتي ... لذا قررت الانسحاب من المنافسات الدولية وأولمبياد طوكيو".

وتوج الملولي بالميدالية الذهبية لسباق 1500 متر سباحة حرة في أولمبياد بكين 2008 كما فاز بالميدالية الذهبية لسباق الماراثون لمسافة عشرة كيلومتر في أولمبياد لندن 2012 بجانب الفوز بالميدالية البرونزية لسباق 1500 متر سباحة حرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك