بواليا يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

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تحدث والتر بواليا، مهاجم الأهلي، عن إمكانية رحيله عن الفريق الأحمر، خاصة أنه لا يشارك بصفة أساسية خلال الفترة الأخيرة.

وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية: «انا لاعب في الأهلي حاليا ولا افكر في الرحيل اطلاقا، ما علي هو التركيز للظهور بالشكل المناسب».

وأضاف: «اشعر برغبة الجماهير في ظهوري بشكل مميز خاصة أنني كنت لاعبا في الجونة وكان التوفيق حليفي».

وأكمل بواليا: «تحثيق بطولة إفريقيا انحاز عظيم يحسب لهذا الجيل، هذه النسخة لم تكن سهلة على الإطلاق».

ولم يلعب بواليا مع الأهلي إلا في فترات قصيرة وأحيانا يشارك كمهاجم بديل بسبب اعتماد بيتسو موسيماني، المدير الفني، على محمد شريف وصلاح محسن بشكل مستمر.