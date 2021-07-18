قال الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، إن استخدام التحول الرقمي في مبادرة حياة كريمة لا يقتصر على استخدام مجموعة من الحواسب أو الخوادم، وإنما للسيطرة على البيانات والمعلومات وإنتاجها بشكل سريع للحصول على قيمة مضافة، فضلًا عن بناء بنية معلوماتية كبيرة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن مشروع حياة كريمة هو أكثر المشروعات التي تستطيع مصر التعامل معه من خلال التحول الرقمي، نظرًا لتعدد المشروعات التي تكون بحاجة إلى إدارة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استخدام التحول الرقمي.

وأوضح أن الالتزام بالجدول الزمني هو أساس إدارة المشروعات، فضلًا عن التدفقات المالية، ذاكرًا أن إدخال المعلومات يكون عن طريق الشركات المنفذة ومتابعتها من خلال المحافظات.

وذكر أن الزيارات الميدانية لمتابع تنفيذ المشروعات تكون من خلال المحافظة التي تقارن البيانات المدرجة بما هو موجود على أرض الواقع، مضيفًا ان لك يتيح لمتخذ القرار التقييم والمحاسبة.



