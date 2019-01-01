السعودية: تهيئة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات للتسهيل على الحجيج لأداء نسكهم

هيّأت أمانة العاصمة المقدسة منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، من خلال صيانة الساحة المحيطة بالجبل المنفذة بواسطة البلاط الخرساني (إنترلوك) التي تقدر مساحتها بـ55 ألف متر مربع، وصيانة أعمدة الإنارة والتي يبلغ عددها 32 عامودا وبرجًا و200 فانوس إضاءة بتقنية LED.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أنه تمت تهيئة طريق المشاة الرابط بين مشعري (عرفات - مزدلفة) وصولًا إلى مشعر منى بمنظومة خدمات متكاملة، وبنى تحتية متطورة بأفضل المعايير العالمية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب أثناء تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

ويتكون طريق المشاة من 4 مسارات بإجمالي طول 25 كم، ويحتوي على بلاط خرساني (انترلوك) بمساحة إجمالية تبلغ 500 ألف مترٍ مربع، كما تم تركيب 1000 مقعدٍ للجلوس على جنبات الطريق.

ويشتمل الطريق على 430 برجًا وعامودا للإنارة و1200 كشاف، وروعى في تنفيذ الطريق تجانس الألوان، إضافة إلى انسيابية الحركة؛ لتسهيل عبور العربات، كما يشتمل الطريق على ممرٍ خاص للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تيسير أداء الحجاج لنسكهم.

وعلى صعيد متصل، وثق ضيوف الرحمن بأجهزتهم الرقمية وهواتفهم المحمولة المشاهد الإيمانية من على صعيد عرفات الطاهر، خلال تأديتهم مناسك الحج لهذا العام.. واصفين مشاعر الفرح والسرور، وقد منّ الله عليهم بأداء الحج، وسط ابتهالٍ للمولى عز وجل بالدعاء أن يتقبل منهم صادق الأعمال، ويتم عليهم حجهم بالقبول.

وعبّر الحجاج عن تقربهم إلى الله بالدعاء والاستغفار لعظيم الأجر في هذا اليوم المبارك، الذي ورد فضله في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

كما رصدت أجهزة الحجاج وهواتفهم المحمولة حجم المشروعات المنفذة في المشاعر التي تهدف لخدمة ضيوف الرحمن، وجعل أداء هذه الرحلة الإيمانية في غاية السهولة والراحة والطمأنينة.