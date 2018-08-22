وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون وحميات بسيون المركزي

قام وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد الناصر حميدة بزيارة تفقدية إلى مستشفى بسيون وحميات بسيون المركزي، تفقد خلالها أقسام المستشفى المختلفة، والاستقبال والطوارئ، وتابع سير العمل، وتواجد الطاقم الطبي، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة، ورفع درجة حالة الطوارئ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الصحة لدعم ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وفي إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتوفير سبل الرعاية لكافة المرضى في مختلف المستشفيات، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم.

وأمر وكيل الوزارة بتفعيل العمل بالعيادات الخارجية، وبدء استقبال المرضى غير حالات كورونا في أقسام المستشفى المختلفة، وجاهزية سكن الأطباء لاعتماد الزمالة المصرية، كما شدد على تلافي السلبيات والمخالفات وتداركها في أسرع وقت، واستمع إلى شكاوى المرضى وحلها.

وأشار إلى أن أعداد مرضى كورونا قد قلت تماما، وتم البدء في استقبال الأمراض المعدية، مع وجود مسار مختلف عن مرضى كورونا.