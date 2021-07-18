 موسيماني: لا فارق بين باتشيكو وكارتيرون.. والخطيب يدعمني دائما - بوابة الشروق
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موسيماني: لا فارق بين باتشيكو وكارتيرون.. والخطيب يدعمني دائما

محمد جلال
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 2:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 2:31 ص

يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه لا فارق فنيا بين جايمي باتشيكو وباتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك.

وقال موسيماني في حوار لقناة النهار: «كارتيرون يشبه باتشيكو يلعبان بنفس طريقة اللعب».

وأضاف: «اعتقد أن الزمالك وضعنا في تحدي بعدما فرق عن الاهلي بعدد نقاط كبير، ونحن فريق كبير يقبل التحديات».

وعن اللعب بدون سداسي الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو .. قال: «لدينا وفرة في اللاعبين مثل مروان محسن ووليد سليمان وعدد كبير من النجوم».

وأكمل: «لكن ما علينا هو أن نتفادى الإصابات لانه لو حدثت إصابة ستكمن المشكلة والأزمة».

وأتم: «اعمل مع رئيس نادي هو لاعب عظيم بالفعل يدعمنا ووقتما نحتاجه نجده خلفنا جميعا كجهاز فني او لاعبين».


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