يرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه لا فارق فنيا بين جايمي باتشيكو وباتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للزمالك.
وقال موسيماني في حوار لقناة النهار: «كارتيرون يشبه باتشيكو يلعبان بنفس طريقة اللعب».
وأضاف: «اعتقد أن الزمالك وضعنا في تحدي بعدما فرق عن الاهلي بعدد نقاط كبير، ونحن فريق كبير يقبل التحديات».
وعن اللعب بدون سداسي الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو .. قال: «لدينا وفرة في اللاعبين مثل مروان محسن ووليد سليمان وعدد كبير من النجوم».
وأكمل: «لكن ما علينا هو أن نتفادى الإصابات لانه لو حدثت إصابة ستكمن المشكلة والأزمة».
وأتم: «اعمل مع رئيس نادي هو لاعب عظيم بالفعل يدعمنا ووقتما نحتاجه نجده خلفنا جميعا كجهاز فني او لاعبين».