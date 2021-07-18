قال الدكتور هشام عبد الغفار، أحد سكان المعادي، إن بيان وزارة النقل زاد من مخاوف أهالي المنطقة وذلك لأن المحور الذي سيتم إنشائه سيمر بجزأين أساسين في المعادي وهما السريات ودجلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن منطقة المعادي صادر بحقها قانون خاص له لائحة تنفيذية بعام 2011، والذي يفيد صراحة بأنه يحظر إقامة أي إنشاءات بالفراغات العامة والمفتوحة أو الشوارع والميادين داخل تلك المنطقة، وبالأخص كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات والإعلانات، وذلك لخصوصية المنطقة وأنها من المناطق الفريدة التي لازالت موجودة بمصر.

وذكر أن وزارة النقل تريد تغير طبيعة الحي بإنشاء محور وهو ما ليس قانونيًا، مضيفًا أن شارع 250 بالمعادي هو الذي يمر به خط السكة الحديد وعلى جانبيه مشاتل يتعدى عمرها 100 عام، ما يجعله مزارًا للأجانب.

وأوضح أنه لم يحدث أي نوع من أنواع التواصل مع الجهات التنفيذية لحل الأزمة، ولكن تم التواصل مع عدد من النواب، لافتًا إلى وجود العديد من الطرق لإنشاء المحور الذي ترغب الوزارة بإقامته، كتوسعة طريق الأتوستراد على سبيل المثال.

ومن جانبه، أشار النائب أحمد الطيبي، عضو مجلس النواب عن دائرة المعادي، إلى أن المعادي تم تأسيسها عام 1905 لذلك فهي منطقة ذات طابع خاص وتضم أشجار نادر عمرها تجاوز الـ 100 عام بجانب تداخله مع النسيج العمراني للمنطقة.

ولفت إلى تقدم مجموعة من الأعضاء بطلبات إحاطة بشأن إزالة الأشجار وإنشاء المحور، إلا أنها ستأخذ وقتًا، ذاكرًا أنه زار مكتب وزير النقل خلال الزيارة التي يعقدها كل يوم ثلاثاء من أول شهر مع النواب وكتب جوابًا له مفاده أنه يحضر ممثل من هيئة النقل وأخر من التنسيق الحضاري والخبراء إضافة إلى المجتمع المدني لاجتماع في الحزب لمعرفة المساوئ والمميزات للمحور الجديد.

وأفاد بأنه في انتظار رد الوزير على طلبه بتحديد مع ممثلين في الوزارة والتنسيق العمراني والحضاري وسكان المعادي، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن سكان المعادي.

