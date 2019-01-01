هيئة أركان كوريا الجنوبية: ثبوت إصابة 247 من طاقم فرقة بحرية لمكافحة القرصنة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إصابة 247 من أفراد طاقم وحدة شيونجاي المؤلفة من 301 فرد، والتي تقوم بمهمة لمكافحة القرصنة في المياه قبالة إفريقيا، بفيروس كورونا، فيما يعد أسوأ تفش للفيروس بين أفراد قوات البحرية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الاركان القول إنه ثبت إصابة 179 فردا بفيروس كورونا، عقب التأكد من إصابة 68 شخصا بالفيروس أمس الأحد.

وكانت الوحدة قد سجلت أول ست حالات إصابة بفيروس كورونا الاسبوع الماضي، وقامت بعد ذلك بإجراء اختبارات فيروس كورونا لجميع أفراد الوحدة.

وجاء في بيان هيئة الأركان "نتائج الاختبارات لجميع أفراد الوحدة الـ301 أظهرت إصابة 247 بفيروس كورونا و عدم إصابة 50 شخصا، ولم يتم بعد تحديد نتيجة أربعة أفراد".

وأضاف البيان أنه تم نقل 16 شخصا لمستشفيات محلية لتلقى العلاج، و يخضع الباقون للعزل على متن المدمرة مونمو ذا جريت.

ومن المتوقع أن يعود جميع أفراد الوحدة لكوريا الجنوبية غدا الثلاثاء، بعدما قررت الحكومة إعادتهم جميعا.

ويشار إلى أن مهمة بديلة في طريقها إلى إفريقيا لتحل محل الوحدة البحرية.