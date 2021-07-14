استطلعت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية، آراء جماهير نادي كايزر تشيفز، وردة الفعل لدى مشجعيه بعد الخسارة 3-0 أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعبر برنامج إذاعي عبر الإنترنت "ردة فعل الجماهير"، رصدت الصحيفة ردود أفعال مشجعي تشيفز، الذين اتفقوا على أمراً جلياً وهو أن المهمة كانت صعبة من الأساس أمام الأهلي، ثم أصبحت مستحيلة بطرد هابي ماشياني لاعب الفريق الجنوب أفريقي.

وقال أحد المشجعين: "ربما كنا نضغط بشكل جيد في الشوط الأول، ونجبرهم على التراجع أحيانا، أعتقد أنه لولا الطرد لما آلت الأمور لهذه النتيجة.. كان يمكننا أن نسوقهم إلى الأشواط الإضافية، لأن تشيفز كان لديه أوراق يمكنها تغيير المباراة مثل بيليات وكاسترو، لو تم استخدامهم في فريق كامل العدد لتغيرت الأمور، وليس لتحقيق التوازن بعد الطرد.. على أية حال هما يستحقون التحية عما قدموه".

وقال آخر: "مشاركة بيليات أضعفت من الوسط الدفاعي لتشيفز وسهلة مهمة الأهلي في الشوط الثاني مع النقص العددي".

وزاد ثالث: "ماشياني ارتكب خطأ فادحاً، البطاقة الحمراء مزقت الفريق تماماً".

وتابع آخر: "قبل البطاقة الحمراء كنا نلعب بشكل جيد.. لكن أعتقد أن بيليات كان يجب أن يبدأ المباراة وليس كبديل".

وتحدث آخر عن تكتيك المدرب ستيورات باكستر قائلاً: "مانياما وبيليات كان يمكنهما أن يقدما ما هو أفضل من البداية مقارنة بماشياني.. الشوط الثاني ومع النقص العددي لم يكن لدينا فرصة".

واتفق غالبية المشجعون على أنهم يجب أن يشعروا بالفخر بما قدمه تشيفز في الظهور الأول له بمباراة نهائية.