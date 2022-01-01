مركز استشارات يعلن عن واقعة استغلال عمالة في منزل دبلوماسي ببرلين

أعلن مركز الاستشارات ضد الاتجار بالبشر في برلين "بان ينج"، اليوم الثلاثاء، عن واقعة استغلال لعمالة منزلية في منزل دبلوماسي بالعاصمة الألمانية.



وبحسب بيانات المركز، فإن عاملة منزلية فلبينية عملت لدى عائلة دبلوماسية من عمان في برلين لأكثر من 3 سنوات يوميا من الصباح إلى المساء دون الحصول على الأجر المتفق عليه.



وقالت منسقة مشروع مركز الاستشارات، ليا راكوفسكي، اليوم إن رب العمل يدين للعاملة الفلبينية بحوالي 80 ألف يورو.



وذكرت راكوفسكي أنه بعد أن توجهت الفلبينية للمركز لطلب المساعدة، حاول المركز إجراء تسوية ودية، لكن دون جدوى حتى الآن.



وأوضحت أن رب العمل السابق ينفي هذه المزاعم، مضيفة أن وزارة الخارجية الألمانية تسعى لترتيب اجتماع وساطة، كما هو معتاد في مثل هذه الحالات.



وذكرت راكوفسكي أن المركز يأمل، عبر نشر القضية، في التوصل لحل مقبول للطرفين.



تجدر الإشارة إلى الحصانة التي يتمتع بها الدبلوماسيون في ألمانيا تحميهم من الملاحقة الجنائية والمدنية.