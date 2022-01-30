دبلوماسي روسي يحذر من محاولات تسييس صادرات الحبوب الأوكرانية

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، من "محاولات تسييس" قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن فيرشينين القول، ردا على سؤال بشأن موعد الجولة القادمة من المشاورات في إسطنبول: "الإعلان عن اجتماعٍ قادم لا يعني أن الاجتماع سيُعقد، وسبق أن كان هناك الكثير من الإعلانات".

وأضاف: "إننا صادقو النية، وبالتالي نعقد اجتماعات فقط عندما يكون هناك ما نتحدث عنه وتكون الأطراف على استعداد للاستماع إلى بعضها البعض"، متابعا أن "روسيا لديها مقاربة بناءة للغاية لهذه القضية".

وقال: "إذا ما كنا نعمل ونبذل جهودا لضمان الأمن الغذائي للجميع حول العالم، دعونا نتحدث بهذا الشأن بدلا من محاولة تسييس القضية وتوجيه الاتهام لروسيا".