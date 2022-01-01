أمريكا: تزايد المخاوف من جدري القرود وسط انتشاره في شيكاغو

سجل مسؤولو الصحة العامة في شيكاغو 173 حالة إصابة بجدري القرود أمس الاثنين، مقارنة بـ105 حالات الأسبوع الماضي، وفي ظل ندرة اللقاح وصعوبة الحصول عليه، تتنامى التحذيرات بين الأطباء وبين أفراد مجتمع المثليين من أن المدينة لا تقوم بما يكفي لمواجهة الانتشار.

ويناشد مسؤولو الصحة سلطات المدينة بالقيام بالمزيد عن طريق زيادة الموارد مثل تتبع الحالات المخالطة والتوعية العامة والتثقيف.

ويشعر البعض في مجتمع المثليين بنقص الاهتمام العام بالفيروس لأنه لا يصيب إلا الرجال المثليين إلى حد كبير، غير أن المسؤولين الصحيين يحذرون من أنه ليس هناك ما يمكن أن يوقف انتشار الفيروس بين جميع السكان، حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور أنيرودها هازرا، طبيب الأمراض المعدية لدى مركز هاورد براون المعني بأمراض المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا والأستاذ بكلية الطب بجامعة شيكاغو :"لا يهتم الفيروس بما إذا كنت مثليا أم لا. لدينا الأدوات لوقف انتقاله إلى الفئات الأخرى".

وذكر أندرو بوتشانان المتحدث باسم قطاع الصحة العامة في شيكاغو إنه تم نقل تسعة من سكان شيكاغو إلى المستشفى بسبب المرض. وأوضح أن المدينة تلقت أكثر من 5400 جرعة من اللقاح وتتوقع 15 ألف جرعة أخرى في الأيام المقبلة. وطلبت الحكومة الاتحادية الحصول على ملايين الجرعات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه منذ أوائل مايو الماضي، شهدت الإصابات بجدري القرود تزايدا في مناطق خارج غرب ووسط أفريقيا، حيث يستوطن الفيروس.

وقالت إن جدري القرود لا يعتبر حالة طوارئ صحية عالمية، ولكن من المقرر أن تعقد مراجعة لموقفها.

ووردت تقارير عن إصابات بجدري القرود من 31 دولة. وقد سجّلت معظم الحالات لرجال مارسوا الجنس مع رجال آخرين، لكن بعض الأطفال أصيبوا به أيضا.