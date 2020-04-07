أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قراراً نقَل بموجبه السفير العراقي لدى لبنان حيدر البراك، إلى مركز وزارة الخارجية في بغداد.



وأفادت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، بأن "القرار صدر بعدما انتشرت صور البراك مطلقاً قذيفة (أر.بي.جي 7) في منطقة البقاع، وسط عدد من المسلّحين المدنيين".



كما علمت قناة "ام تي في" اللبنانية، أنه بعد الضجة التي أثيرت حول الصور المتداولة للسفير العراقي في لبنان أثناء إطلاق القذيفة في الهواء محاطاً بعدد من المسلحين في إحدى المناطق اللبنانية؛ وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي كتاباً إلى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيّة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وذلك بعدما تم التحقق من قبل الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها من دقة الصور حيث تبين أنه وبالفعل زار السفير العراقي بتاريخ 11 يوليو الجاري، بلدة طاريا مع عدد من الشبان ومرافقيه وتمّ إطلاق النار بواسطة أسلحة حربية مختلفة.