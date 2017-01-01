الثقافة: معرض الكتاب بالنادي الأهلي يأتي ضمن خطوات تطوير استراتيجيات نشر التنوير بين أبناء الوطن

رئيس الأهلي: جهد دؤوب للثقافة لتنمية الوعى المجتمعى وبناء الإنسان

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، معرض الكتاب الأول بالنادي الأهلي بالجزيرة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنادي ويراسها المخرج خالد جلال ويستمر على مدار 10 أيام حتى 29 يوليو الجاري.

أكدت وزيرة الثقافة ضرورة استثمار التواجد الجماهيرى المكثف في الكثير من المناطق خلال فترة الصيف لتوصيل المنتج الإبداعي إلى كافة شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن المعرض يأتي ضمن خطوات تطوير استراتيجيات نشر التنوير بين أبناء الوطن.

وأضافت أنه جاء نتيجة إدراك أهمية الثقافة والمعرفة داخل المنشآت الرياضية باعتبار النادى الأهلي أحد المؤسسات الوطنية التي تسعى للمساهمة فى إعداد أجيال جديدة متميزة بدنيا وفكريا.

من جانبه، عبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته بالتعاون المثمر بين النادي الأهلى ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأكد أهمية تواجد الثقافة والفن بجانب الأنشطة الرياضية والخدمية المتعددة التى يقدمها النادي لجمهوره، مشيدا بجهد الثقافة الدؤوب لتنمية الوعى المجتمعى وبناء الانسان، ووجه الدعوة لأعضاء ورواد النادي لزيارة المعرض والاطلاع على ما يضمه من عناوين فى مختلف ألوان المعرفة.

وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن المعرض يشارك به ٢٤ دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف ومؤسسة الأهرام، ويعد بداية لسلسلة معارض بالنادي الأهلي بفروعه الثلاثة.

وأضاف أنه يضم مجموعة من أحدث إصدارات هيئة الكتاب بمختلف المجالات والسلاسل، بالإضافة إلى كتب الأطفال ومكتبة الأسرة مشيرا إلى أنه يشهد عدة فعاليات مخصصة للطفل وتخفيضات تصل إلى ٢٠ ٪؜ بجانب مبادرة وزارة الثقافة (ثقافتك كتابك) التي يبدأ سعر الكتاب فيها من جنية واحد حتى ٢٠ جنيها.