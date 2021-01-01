أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، تأمين شراء 25ر2 مليون أمبول إضافي من عقار ريمديسيفير المضادر لكورونا.



وأوضح التكتل أنه وقع عقدا إطاريا بهذا الخصوص مشيرا إلى مشاركة 22 دولة من أعضائه في عملية الشراء المشتركة.



يذكر أن عقار ريمديسيفير (الاسم التجاري فيكلوري) وهو من إنتاج شركة جيلياد الدوائية الأمريكية يجري استخدامه في الاتحاد الأوروبي لعلاج مرضى كورونا الذين يعانون الالتهاب الرئوي ويحتاجون إلى أكسيجين إضافي.



كما يتم إعطاؤه للبالغين الذين لا يحتاجون إلى أكسيجين إضافي لكنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بمسار خطير لمرض كورونا.



ويتم إعطاء الدواء في العيادة الخارجية في المستشفيات عن طريق الحقن الوريدي.



كان الاتحاد الأوروبي وقع عقدا في يوليو 2020 مع الشركة الأمريكية المنتجة لعلاج 30 ألف شخص يعانون مسارا خطيرا لمرض كوفيد-19، وقدرت المفوضية تكاليف الصفقة آنذاك بـ63 مليون يورو.