وزير الدفاع اليمني: لا سلام قبل استعادة الدولة من ميليشيا الحوثي

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي أنه لا فرصة لإحلال السلام في البلاد قبل استعادة الدولة من ميليشيا الحوثي.

وذكر المقدشي - في تصريحات، أوردتها قناة "اليمن الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات كشفت زيف ميليشيا الحوثي وأظهرتها على حقيقتها أمام العالم، مؤكدًا حرص الحكومة اليمنية على إحلال السلام وضرورة استعادة الدولة وإنهاء التمرد والإرهاب الحوثي.

وأوضح أنه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف على سريان الهدنة الأممية فإن ميليشيا الحوثي لم تبدِ حتى الآن أية نية للالتزام بتنفيذ بنودها، خاصة ما يتعلق بفك الحصار عن تعز، بل رفضت كل المحاولات والمقترحات الأممية الرامية لفتح الطرق من وإلى المدينة، وآخرها مقترح المبعوث الأممي المعدل بفتح الطرق على مراحل.