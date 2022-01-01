 إصابات بالاختناق وتحطيم مركبات في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية بورين - بوابة الشروق
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إصابات بالاختناق وتحطيم مركبات في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية بورين

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 7:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 7:51 م

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الثلاثاء، خلال تصديهم لهجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية بورين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منزل المواطن إبراهيم هندي بالحجارة جنوب القرية، وحطموا زجاج ثلاث مركبات تعود للعائلة، مضيفة أن الأهالي تصدوا للهجوم، ما أدى لاندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة لتوفير الحماية المستوطنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص، الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا".

وأشارت المصادر إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا المواطن أسامة عيد عقب اقتحام منزله في القرية.
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