نجاة قائد أمني يمني من محاولة اغتيال بمحافظة شبوة ومقتل أحد حراسه

نجا قائد أمني يمني، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال، في كمين نصبته له قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.



وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "عناصر مسلحة تابعة لقوات دفاع شبوة (قوات مدعومة إمارتيا)، استهدفت موكب العميد عبدربه لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة في شبوة، أثناء مروره في أحد شوارع مدينة عتق، عاصمة المحافظة".



وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي، وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد قوات الأمن الخاصة.



وأوضح المصدر، أن العميد لكعب لم يصب بأذى، في حين انتشرت قوات الأمن الخاصة في عتق، وسط توتر الوضع بالمدينة، فيما اختفت دوريات ومدرعات قوات دفاع شبوة من الشوارع.



وشهدت مدينة عتق خلال الأيام الماضية اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وقوات دفاع شبوة، التي تأسست بدعم وتمويل إماراتي، وتتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي صار شريكا في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية.