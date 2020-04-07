ألمانيا تسجل ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.



وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم أن هذا المعدل -عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام- بلغ حاليا 744.2، مقابل 708.6 أمس الاثنين.



وكان المعدل بلغ قبل أسبوع 702.4، وقبل شهر 421.9.



وأضاف المكتب أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 160 ألفا و691 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 154 ألفا و729 إصابة قبل أسبوع. وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 102 حالة، مقابل 165 حالة قبل أسبوع.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 29 مليونا و853 ألفا و680 حالة.



ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.