إزالة حالتي تعدٍ ورفع 285 طن قمامة ولجان لتحصين الماشية في الفيوم

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم حملة لإزالة تعديات البناء على الأراضي الزراعية وتمكنت من إزالة حالتي، كما تم رفع 285 طن قمامة ومخلفات.

وصرح المهندس محمود هاشم رئيس مجلس مدينة سنورس وتمكنت من إزالة حالة على مساحة قيراط، بزمام الكعابى الجديدة بقرية بيهمو، والثانية بقرية ترسا، وعلى مساحة قيراط.

وأضاف أنه تم رفع 285 طن قمامة و7 طن أتربة ومخلفات مؤكدا على استمرار الإدارة البيطرية بتنفيذ لجان تحصين للماشية بأنحاء المركز، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالإضافة إلى توعية وإرشاد المواطنين بأهمية تسجيل وترقيم الحيوانات والتحصين الدورى لها.