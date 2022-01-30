قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن أعراض متغير كورونا المنتشر حاليًا في مصر، قريبة من أعراض الجيوب الأنفية ونزلات البرد، ذاكرًا أنها تشمل الاحتقان في الأنف والصداع والأرق والرشح وسيلان الأنف.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الثلاثاء، أن الأعراض تشمل ارتفاع الحرارة أحيانًا، وكحة سواء ببلغم أو بدون، مؤكدًا أن التكسير والهمدان في الجسم غير الطبيعي العرض الأكثر شهرة بينها.

ولفت إلى أهمية تعامل المريض مع تلك الأعراض على أنها إصابة بفيروس كورونا حتى يثبت العكس، معقبًا: «رغم أن الأعراض خفيفة في الموجة السادسة، لكن يجب ألا ننسى أن الإصابة أكثر بين الشباب؛ بسب الانتشار وممكن يصيب كبار السن بأعراض ما بين متوسطة إلى حادة».

وأوضح أستاذ الأوبئة، أن وزارة الصحة توقفت عن إصدار التقرير اليومي الخاص بحالات كورونا؛ لأن معظم المواطنين لا يجرون تحليل بي سي آر، قائلًا إن تقرير وزارة الصحة والهيئات الموجودة بها لن ينعكس على الحالات الموجودة في مصر.

وذكر أن الإصابة بأي عرض ذكره تستدعي العزل المنزلي؛ لأن الحالة قد تتفاقم حال انتقال العدوى إلى شخص كبير في السن، أو يعاني من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة، مشيرًا إلى أن الكمامة لا تحقق الوقاية الكافية في الوقت الراهن؛ بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين يرتدونها.