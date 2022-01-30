روسيا وإيران توقعان مذكرة تعاون نفطي في طهران

ذكرت وكالة «تسنيم» أن شركة «جازبروم» وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وقعتا مذكرة تفاهم بشأن التعاون النفطي في طهران.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الثلاثاء، جاء في تقرير «تسنيم» أنه «تم توقيع مذكرة تعاون استراتيجي بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة جازبروم الروسية».

ذكر أن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وصف هذه المذكرة بأنها أكبر استثمار أجنبي في تاريخ صناعة النفط الإيرانية.

وذكرت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن «شركات النفط والغاز الروسية "جازبروم"، وقعت أكبر اتفاقية استثمار أجنبي في تاريخ الاقتصاد الإيراني، ويستثمر الروس حاليا، 4 مليارات دولار في صناعة النفط الإيرانية، والتي من المقرر أن تزيد عشرة أضعاف».

وأوضحت الوكالة، أن هذه الاتفاقية تشكل «تطورا كبيرا في صناعة النفط لأنه سيتم استثمار 40 مليار دولار من قبل الشركات الروسية في إيران، وهو أكبر استثمار أجنبي في قطاع النفط وحتى في الاقتصاد الإيراني».

وقال محسن خجسته مهر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: «تشمل هذه المذكرة تطوير حقلي كيش وفارس الشمالي وزيادة الإنتاج في حقل بارس الجنوبي وتطوير 6 حقول نفطية».