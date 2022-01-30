خلل في أنظمة التداول يؤجل افتتاح بورصة قطر

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أعلنت بورصة قطر، صباح اليوم الثلاثاء، حدوث خلل فني في أنظمة التداول.
وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تأجيل افتتاح جلسة التداول لحين إصلاح الخلل.