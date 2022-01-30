شيع الآلاف من أهالي قرية كفر بدواي الجديد «كفر الوزير» مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة، الليلة، في جنازة شعبية مهيبة «شهيد الواجب» أمين شرطة غواص «حسن إبراهيم حسن عبد السلام »، 40 عاما، الذي استشهد أثناء أداء عمله غرقا، فقد كان في ‏طريقه لبحث عن جثة الطفلة مريم فاروق، 13عاما، التي غرقت في مياه نهر النيل في منطقة حلوان، إلا أنه ‏سقط من لانش الإنقاذ الذي انقلب به في المياه، فلقي مصرعه.



وصلت سيارة الإسعاف التي تنقل الشهيد، واستقبلها أهالي القرية بالهتاف «لا إله إلا الله» حتى وصلوا به إلى المسجد الكبير في القرية، وأدوا صلاة الجنازة عليه، وسط حالة من الانهيار الشديد من والدته وزوجته، وزملائه الذين حضروا مع الجثمان من القاهرة لحضور جنازته.



واكد جيران "شهيد الواجب" انه يعمل في الإنقاذ النهري في القاهرة، منذ حوالي 17 عام، و لديه 3 ‏أبناء هم أحمد في الإعدادي، وجني، في الابتدائي، و لؤي طفل صغير، ووالده توفي من حوالي سنة وله 3 ‏أشقاء غيره.‏



ومن جهة أخرى طالب عدد من أهالي القرية أن يتم إطلاق اسم الشهيد على مدرسة بالقرية، تخليدا لذكراه الطيبة وكونه استشهد وهو يؤدي واجبه نحو انتشال جثة الطفلة.



‏واستشهد الغواص أمين شرطة حسن إبراهيم حسن عبد السلام، حينما ذهب مع زملائه لانتشال جثة‏ طفلة تدعى «مريم فاروق»، 13 عاما، بعدما تعرضت للغرق في مياه نهر النيل في حلوان، وأثناء توجه قوات الإنقاذ النهري للبحث عن الطفلة في المياه تعرض ‏لانش الإنقاذ النهري للانقلاب ‏‏مما تسبب في وفاة «حسن»، وتمكنت قوات الإنقاذ بعد ذلك من العثور على جثة الطفلة في منطقة المعادي.‏