الإمارات وفرنسا توقعان عددا من الاتفاقيات والمذكرات

وقعت الإمارات وفرنسا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد لفرنسا.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، تضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وتبادلها الجانبان، خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمزاولة العمل، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون في مجال التقييس.

كما وقع الطرفان خارطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والإدارة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، فضلا عن مذكرات تفاهم أخرى تتعلق بالفضاء والصحة والنفط.