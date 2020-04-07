 جوجل تعلن بدء طرح تطبيق جوجل واليت لمستخدمي أندرويد في 39 دولة - بوابة الشروق
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جوجل تعلن بدء طرح تطبيق جوجل واليت لمستخدمي أندرويد في 39 دولة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 10:38 ص

أعلن المتحدث باسم شركة "جوجل" شايتي سين إن الشركة بدأت في طرح تطبيق "جوجل واليت" لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد" في 39 دولة.

وقال سين – وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الثلاثاء – إن التطبيق سيكون متاحا لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن التطبيق الذي أعلنت عنه "جوجل" في وقت سابق العام الجاري، باعتباره تطبيق لإدارة جميع البطاقات الرقمية، ليس فقط بطاقات الدفع الإلكتروني، بل يمتد إلى الصورة الرقمية لتحديد الهوية وحالة التطعيم والتذاكر وغيرها.

وبحسب جوجل، فإن التطبيق الجديد سيحل محل تطبيق "جوجل باي" في معظم الدول، باستثناء الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث سيتمكن المستخدمون في الدولتين من الإبقاء على "جوجل واليت" و"جوجل باي" معا على هواتفهم، إذ سيستمر الأخير كطريقة لإرسال الأموال إلى الآخرين.


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