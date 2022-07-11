إحالة أوراق طالب الهندسة للمفتي بعد ذبحه مُعلمة وهي صائمة بالدقهلية ‏

شقيقة معلمة الدقهلية ضحية الذبح: تعرضت ‏للتعذيب لمدة تجاوزت 3 ساعات ‏على يد القاتل



قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، إحالة أوراق طالب بكلية الهندسة إلى ‏فضيلة مفتي الجمهورية لقتله مُعلمة على المعاش لسرقتها في قرية تلبانة مركز المنصورة ‏بمحافظة الدقهلية.



وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور انعقاد شهر أغسطس 2022 للنطق بالحكم، وذلك ‏بعد اتهامه بأن قيد المجني عليها وكمم فاها وذبحها وهي صائمة ‏من أجل سرقة مصوغاتها ‏وأموالها، وذلك بعد أن اقتحم الشقة‏.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة، وعضوية كلا من ‏المستشار ‏خالد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية ‏كل من ‏سامح ‏ابراهيم الموفي، وأحمد عاشور الدريني، وتامر عبد المعبود المتولي.



وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة في وقت سابق في اتهامه بالقتل العمد للمجني عليها في القضية رقم ‏‏25252 لسنة ‏‏2021 ‏جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة ‏



وقالت شقيقة المجني عليها "آمال لطفى رشاد": ‏أنا كنت ‏واثقة في عدالة القضاء المصري، إنه مهما طال الزمن فإن حق أختي سيعود بعد شهور من المماطلة من ‏جانب دفاع المتهم وعرض المتهم على الطب النفسي، فأختي تعرضت ‏للتعذيب لمدة تجاوزت 3 ساعات ‏على يد القاتل".



وأضافت أنها "طلبت من القاتل أن يأخذ ما يريد من ذهبها ويتركها إلا ‏أنه أصر على قتلها فأحضر سكينا ‏من المطبخ وذبحها به بعد أن تعرفت عليه".‏



وقال علي ماهر، المحامي، المدعي بالحق المدني، إننا ترافعنا اليوم في القضية، وتضامننا مع النيابة العامة في ‏طلباتها والتي طالبت بتوقيع أشد عقوبة علي المتهم بعد مرافعة سردت فيها تفاصيل الحادث البشع الذي ‏تعرضت له المجني عليها علي يد المتهم.‏



وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إسلام ‏أشرف ‏صبري ‏عبده عيسى (محبوس) السن 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ‏ومقيم ‏بقرية تلبانة، مركز ‏المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد ‏جبر، ‏معلمة على ‏المعاش، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد عزما قاطعا وبيت النية على إزهاق روحها.



وأضافت النيابة أن المجني عليها عندما ‏حالت دون ‏استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعا ‏عرى ‏القرابة فما أن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها فاطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات "سلك ، ‏كوفية، ‏خمار ،طرحه" واحضر سلاحا أبيض، "سكينا"، فسدده بجسدها غير مرة وأطبق على رأسها بيده ‏لينحر ‏عنقها فانفجرت ‏دماؤها الصائمة قاصدا إزهاق روحها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير ‏الصفة ‏التشريحية المرفق ‏واستل الحياة منها وعلى النحو المبين بالتحقيقات‎ .‎



وتقدمت تلك الجناية محل الاتهام الأول الجناية محل الاتهام التالى في ذات المكان وفي رابطة ‏زمنية ‏واحدة‏، واحتجز المجني عليها سالفة الذكر داخل مسكنها بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي ‏غير ‏الأحوال ‏التي تصرح فيها القوانين واللوائح وعذبها بالتعذيبات البدينة وقد ترك ذلك أثر إصابات ‏جسدها ‏والموصوفة ‏بتقرير الصفة التشريحية والتي تعددت مواضعها جسد المجني عليها دون موضع ‏نحرها.