المغربي آدم ماسينا يعود للدوري الإيطالي

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع آدم ماسينا، لاعب واتفورد الإنجليزي، في ظل خطة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح نادي أودينيزي في بيانه الرسمي أن نجح في التعاقد بشكل نهائي مع الظهير الأيسر للمنتخب المغربي، بعقد يتمد حتى الثلاثين من يونيو عام 2025.

وأكد النادي أن اللاعب آدم ماسينا على دراية كاملة ومعرفة جيدة بالدوري الإيطالي، إذ سبق له أن بدأ مسيرته الاحترافية عبر بوابة فريق بولونيا.

يُذكر أن ماسينا البالغ من العمر 28 عامًا وابن مدينة خريبكة المغربية سبق له أن لعب 6 مباريات بقميص منتخب إيطاليا للشباب دون 21 عامًا، قبل أن يختار اللعب للمنتخب المغربي الأول الذي تأهل معه لمونديال قطر 2022.