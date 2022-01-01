الأمير هاري يهاجم تراجع الحريات في الولايات المتحدة

هاجم الأمير هاري، الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أنها تشهد تراجعا في الحقوق الدستورية مؤخرا، ما "يمثل خطرا على الديمقراطية“، بحسب ما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.



وبحسب الصحيفة البريطانية فإن هاري اختار الولايات المتحدة كي يهاجمها على خلفية ما وصفه بمساهمتها في الهجوم العالمي على الحرية والديمقراطية.



وقالت الأمير هاري، الإثنين في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ذكرى إحياء اليوم العالمي للزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا: "من الحرب المروعة في أوكرانيا، إلى إلغاء حق دستوري في الولايات المتحدة (في إشارة إلى إلغاء حق الإجهاض)، فإننا نشهد هجومًا عالميًا على الحرية والديمقراطية، لقد كانت هذه هي القضية التي عاش من أجلها نيلسون مانديلا“.



ووجهت ”ديلي ميل“ انتقادات حادة لكلمة الأمير هاري، واعتبرت أنها ”تفتقد إلى الترابط وكانت عشوائية“.



وبحسب الصحيفة: ”أهدر الأمير هاري الفرصة للتركيز على أحد أعظم الشخصيات في العالم، وهو الزعيم نيلسون مانديلا، وبدلًا من أن تكون كلمته مخصصة للحديث عن هذه الشخصية، فإن هاري استمر في عدم مساعدة نفسه“.



وعلّقت ”ديلي ميل“ قائلة إن الأمير هاري تحدث عن عدة قضايا تختلف عن بعضها، فقد تسببت كورونا في وفاة أكثر من 6.3 مليون شخص حول العالم، وقتلت الحرب في أوكرانيا عشرات الآلاف، في حين أصدرت المحكمة الدستورية العليا الأمريكية حكمًا يتماشى مع التفسير الواسع للدستور الأمريكي“.



وقالت الصحيفة إن ”هذه القضايا لا توجد علاقة تربطها ببعضها البعض، فقد كانت كلمة الأمير هاري مرتبكة، ومهينة دون شك للقليل من الأمريكيين، الذين ربما تابعوا ما قاله، فمن الصعب فهم لماذا يجب على أي أحد أن يهتم بما يؤمن به الأمير هاري، ناهيك عن نظرته إلى أمريكا، فقد عاش هنا 20 دقيقة، وقرر أن يصنع من نفسه خبيرًا“.



وأضافت: ”كونه دوق لا يعني شيئًا بالنسبة لأمريكا، فهو لا يمثل أكثر من كونه شخصية مشهورة، لها معجبين على مواقع التواصل الاجتماعي، فكون أحدهم لا يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا فإن هذا لا يجعل من أمريكا خطرًا على الديمقراطية، إذا كان هاري قد سبق له التصويت في الانتخابات الأمريكية، فإنه كان سيعلم ذلك جيدًا، ولكنه بالطبع لم يفعل لأنه ليس مواطنًا أمريكيًا“.



وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها الأمير هاري قراءة المشهد للحياة العامة في الدولة التي يعيش فيها، فقد ألقى محاضرة حول الدستور الأمريكي وهو لا يعلمه جيدًا، كما أنه سبق أن اختار مع زوجته ميجان ماركل الولايات المتحدة للحياة فيها، بعد اتهام الأسرة الحاكمة بأنها عنصرية بطريقة لا يمكن تحملها.