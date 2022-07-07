مدرب فلسطين: نتسلح بالروح والعزيمة في بطولة كأس العرب للشباب

أكد مدرب منتخب فلسطين حسام يونس أن فريقه يتسلح بالروح والعزيمة في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، التي تقام في أبها وخميس مشيط بالسعودية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو حتى السادس من أغسطس المقبل.

وقال يونس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : "نشكر الاتحاد العربي على تنظيم هذه البطولة، وضعنا خطة تأهيلية لهذا الفريق لكي يظهر بصورة مشرفة، خاصة أننا سنواجه منتخبات قوية من أفريقيا وآسيا، وسنتعامل مع كل مباراة حسب ظروفها الخاصة، وسنقدم مستويات بروح وعزيمة الشباب الفلسطيني، ونتمنى التوفيق للجميع".