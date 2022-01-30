ارتفاع أرباح يارا النرويجية للأسمدة خلال الربع الثاني من العام

قالت شركة الأسمدة النرويجية العملاقة "يارا"، إنها استفادت من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام، حيث حققت أرباحا بقيمة 667 مليون دولار، بالمقارنة مع 539 مليون دولار قبل عام.



وقالت "يارا" إنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة المواد الخام التي تستخدمها، مثل النيتروجين والغاز، وانخفضت فيه طلبيات الشركة، تم تعويض ذلك من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة.



وارتفعت المبيعات من 3.9 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار.



إلا أن سفين توري هولسيتير، رئيس شركة "يارا" ومديرها التنفيذي، حذر من استمرار حالة عدم اليقين في السوق بسبب أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا بعد غزو روسيا لأوكرانيا.



وقال هولسيتير، في بيان له، إن "هناك خطر واضح من حدوث نقص في النيتروجين وزيادة في الأسعار في حال تدهور وضع الغاز في أوروبا بصورة أكبر."



وقالت الشركة إن تراجع الطلب الموسمي في نصف الكرة الشمالي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي تم تسجيله مؤخرا في أسعار الغاز بأوروبا، يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج.