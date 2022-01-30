السلطات الهولندية تتخذ إجراءات طارئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة

اتخذت السلطات البلدية والقطاع الخاص في هولندا إجراءات طارئة، اليوم الثلاثاء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية.



وتم تشغيل الآلات لنشر الملح على طرق معينة من أجل تقليل درجة حرارة السطح، حيث أوضحت السلطات البلدية أن الملح يستخرج الرطوبة من الهواء، مما يؤدي إلى حدوث تبريد للأسفلت، الذي من الممكن أن تصل درجة حرارته إلى الخمسين في مثل هذه الظروف.



ومن ناحية أخرى، قالت أكبر سلسلة متاجر سوبرماركت في البلاد، "ألبرت هاين"، إنها لن تقدم خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل من أجل حماية سائقيها الذين ينقلون البقالة إلى العملاء تحت أشعة الشمس الحارقة. وقد أعرب العملاء من جانبهم عن رفضهم لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأفادت خدمات الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة ستصل إلى 39 درجة في مدينة ليمبورج الواقعة بجنوب شرق البلاد، وستتجاوز 38 درجة في إقليم زيلاند الساحلي بجنوب غرب البلاد، حيث عادة ما تكون الظروف أكثر برودة.