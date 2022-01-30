الإسماعيلي يستأنف تدريباته بعد ودية سيمبا التنزاني

يستأنف الفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل تدريباته اليوم الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس «الاثنين».

وذلك بعد خوض مباريات قوية الفترة الأخيرة دون الحصول على فترة راحة أمام سموحة وفيوتشر ضمن منافسات الدوري العام، بالإضافة إلى التجربة القوية ضد سيمبا التنزاني التي أقيمت على ملعب الدراويش بالإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفاز الإسماعيلي على فيوتشر في اللحظات الأخيرة بعدما حول تأخره بهدف لانتصار بثنائية عن طريق كل من باهر المحمدي من ضربة جزاء وأحمد مدبولي، في اللقاء الذي أقيم مساء أول أمس على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الدوري العام.