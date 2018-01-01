 بيلاروس تحظر النقابات العمالية بسبب دعمها للاحتجاجات المناهضة للرئيس - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 يوليه 2022 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

بيلاروس تحظر النقابات العمالية بسبب دعمها للاحتجاجات المناهضة للرئيس

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 5:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 5:33 م
أعلنت النيابة العامة في مينسك، اليوم الثلاثاء، حظر النقابات العمالية المستقلة في بيلاروس، مشيرة إلى الأنشطة المتطرفة لبعض قادة وأعضاء هذه النقابات.

وقال مكتب المدعي العام إن النقابات العمالية ساهمت في تصعيد الاضطرابات، في إشارة إلى حكم صادر عن أعلى محكمة في البلاد.

ويأتي هذا الإعلان بعد مرور نحو عامين على الاحتجاجات الحاشدة في بيلاروس ضد حكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أوروبا منذ عام 1994.

وأعلن لوكاشينكو فوزه في الانتخابات الرئاسية، المتنازع عليها، والتي جرت في 9 أغسطس 2020، والتي اعقبتها احتجاجات حاشدة أخمدتها قوات الأمن بالقوة، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة المئات واعتقال الآلاف.

وأشار منتقدون داخل بيلاروس ومراقبون دوليون إلى تزوير صارخ في الانتخابات، ما دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى إعلان عدم اعتبار لوكاشينكو رئيسا شرعيا لبيلاروس.

واتهمت السلطات النقابات العمالية بالمسؤولية، بشكل جزئي، عن الاضطرابات بعد أن دعت النقابات إلى الإضراب عن العمل في المؤسسات الحكومية.

وسوف يطبق الحظر الذي صدر اليوم الثلاثاء على النقابات العمالية المعنية بقطاعات المعادن والتعدين والكيماويات والبناء، بالإضافة إلى المنظمة الشاملة "الكونجرس البيلاروسي لنقابات العمال الديمقراطية".

كما قال المدعي العام إن هناك إجراءات جنائية تنتظر النقابيين لمشاركتهم في "خطوات هدامة".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك