أكد الإسكتلندي ديفيد مويس مدرب فريق ويستهام، على أهمية بقاء محمد صلاح مع نادي ليفربول في الفترة المقبلة، وذلك بعد الإعلان عن تجديد عقد النجم المصري في الفترة الماضية.

وقال مويس في تصريحات تليفزيونية: «من الطبيعي أن تأخذ المفاوضات كل هذا الوقت، لأن كل طرف يحاول الحصول على أفضل الشروط لصالحه».

وواصل: «كمدرب سابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون من الصعب تقبل بقاء محمد صلاح مع ليفربول، ولكن محمد صلاح لاعب ظاهرة ومن الجيد بقاءه في ليفربول، ومن الجيد لليفربول الحفاظ عليه».

وانتقل مويس للحديث عن إبراهيم سعيد، اثناء فترة احترافه في إيفرتون: «نعم أتذكر الاسم، وأنه لم يقض فترة طويلة مع النادي، ولكن انضمامه لإيفرتون يعني أنه كان لاعبًا جيدًا».