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مدرب عمان: نحترم كل المنتخبات المشاركة في كأس العرب للشباب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 11:51 م

أكد مدرب منتخب عمان ديفيد جوردو أنه يكن قدرا كبيرا من الاحترام لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، التي تقام في أبها وخميس مشيط بالسعودية، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو حتى السادس من أغسطس المقبل.

 وقال مدرب عمان  في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أعددنا المنتخب العماني بشكل مناسب ليكون في أعلى مستوى من الجاهزية خلال تلك البطولة".

وأضاف "نحترم جميع المنافسين ونقدر منتخب الصومال الذي جاء من أجل المنافسة وتقديم مستويات عالية، ونحن أيضاً سنفرض أسلوبنا الخاص في كل مباراة بصرف النظر عن هوية المنافس، ونتعهد للجماهير بالظهور بالصورة المطلوبة، وأن يكون هذا الجيل هو نواة المنتخب العماني الأول في الفترة المقبلة".


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