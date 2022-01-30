مدرب المقاصة: اللاعبون لا يريدون مساعدة أنفسهم والأجواء لا تساعد على النجاح

انتقد عيد مرازيق، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، لاعبي الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي، والأجواء لا تساعد على النجاح.

المقاصة تلقى الهزيمة أمام إنبي بنتيجة 2-0 مساء أمس الإثنين، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ليتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة في قاع الترتيب.

وقال مرازيق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «Ten»: «هناك خطأ في الفريق، واللاعبون لا يريدون مساعدة أنفسهم على الفوز، كما أن الفريق يواجه سوء توفيق في الدوري الممتاز».

وأضاف: «هناك وكلاء يشتتون اللاعبين الصغار، وهو ما يفقدهم التركيز مع الفريق، ما تسبب في سوء النتائج الفنية في الفترة الحالية».

وأتم: «لاعبو المقاصة لا يملكون خبرات، سوى علي فتحي، وهذا سبب سوء النتائج».