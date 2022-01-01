الصحة: الارتفاع في أعداد الإصابة بكورونا مرصود في كل المحافظات

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابات المجتمعية بفيروس كورونا في مصر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أنه لا توجد معلومات موثقة عن ترتيب المحافظات الأكثر تسجيلا للإصابة بالفيروس.



وأوضح أن الارتفاع في أعداد الإصابة مرصود في كل محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية الحصول على اللقاح، سواء من حصل على جرعة واحدة أو جرعتين.



وأشار إلى أن اللقاح الذي أثبت العلم أنه يقلل من شدة المراضة ومعدلات دخول المستشفيات ويقلل نسب الوفيات.



وجدد الدعوة للالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما في الأماكن المغلقة مثل التجمعات، مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتطهير المستمر للأيدي والأسطح.



ونصح المتحدث، بغسل الأيدي باستمرار والمحافظة على التهوية الجيدة ما يساهم في المحافظة على ضمان الصحة العامة.