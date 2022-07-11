إحالة أوراق قاتل شقيقه بسبب لعب الأطفال في الشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقة الأصغر بطعنة نافذة في الرقبة بسب خلافات الأطفال للمفتي، وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني للنطق بالحكم.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة في قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.



وتبين وقوع مشاجره بين شقيقين لفظ على أثرها الشقيق الأصغر، ويدعى عامر 39 عامًا، سائق على يد شقيقة الأكبر محمد 44 عامًا، عاما عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الرقبة في مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال، وزوجاتهم فيما لاذ المتهم بالهروب قبل ضبطه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 جنح مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.