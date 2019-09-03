مصرع شابين أبناء عمومة غرقاً في نهر النيل بسوهاج

شهدت جزيرة العتامنة، دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، مصرع طالبين غرقاً في مياه نهر النيل، مساء اليوم الاثنين، وجرى انتشال جثتيهما ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي، حيث جرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطاراً من العميد وائل منصور، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بغرق شخصين أبناء عمومة، في مياه نهر النيل ناحية قرية جزيرة العتامنة، دائرة المركز، وتم العثور على جثتيهما وانتشالهما ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين غرق كلٍ من «محمود م. ف.»، 16 سنة، طالب، و«محمد س. ف.»، 14 سنة، طالب، أبناء عمومة، يقيمان بناحية قرية «السبايكة الشرقية»، دائرة مركز شرطة طما، شمال محافظة سوهاج.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، لحين توقيع الكشف الطبي عليهما، جرى تحرير المحضر اللازم، لحين العرض على النيابة العامة.