بورتيا موديزيه: من المستبعد فوز منتخب أفريقي بلقب مونديال السيدات

أكدت بورتيا موديزيه اللاعبة السابقة بمنتخب جنوب أفريقيا للسيدات، أنه رغم التقدم الكبير في كرة قدم السيدات بأفريقيا، لكن هناك صعوبة في الفوز بلقب بطولة كأس العالم التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا عام 2023.

وأضافت " رغم نمو وتقدم كرة القدم للسيدات في إفريقيا، إلا أن هناك صعوبة شديدة في قدرة اي منتخب أفريقي على الفوز بكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا".

وأشارت :"هذه البطولة ستساعد فقط الفرق الأفريقية على التحسن والتعلم لكنها لم تقترب بعد من مستوى الفرق الأوروبية والأمريكية".

واوضحت موديزيه خلال تقييمها لفرص المنتخبات الأفريقية في كأس العالم لكرة القدم للسيدات الذي سيتم استضافته في نصف الكرة الجنوبي خلال محادثة إعلامية نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاحتفال بمرور عام قبل انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات 2023: "بطولات الدوري النسائية الأوروبية تتحسن كل يوم، لكن بطولات الدوري النسائي الإفريقي لم تصل لنفس المكانة بعد، بالفعل، لكن أمور كثيرة تغيرت منذ كأس العالم الأخيرة".

وتابعت:" انضمت الفتيات الصغيرات للفرق للعب كرة القدم وهناك الكثير من التطور، ولكن في الوقت الحالي يعد هذا نموًا بطيئًا لكرة القدم النسائية في إفريقيا بسبب نقص الرعاة، سيكون كأس العالم مسار نمو للفرق الأفريقية، لكن لا يمكنها الفوز بها حتى الآن".

تأهلت كل من نيجيريا وزامبيا والمغرب وجنوب إفريقيا لكأس العالم للسيدات الذي سيقام في عشرة ملاعب في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة من 20 يوليو حتى 20 أغسطس 2023 بينما ستلعب الكاميرون والسنغال في التصفيات القارية للحصول على مقعد في المونديال.