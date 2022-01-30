وزير النفط العراقي:شركة عراقية تشترى حصة أكسون موبيل في حقل غربي القرنة الأول لقاء 300 مليون دولار

صرح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بأن شركة النفط الوطنية العراقية قررت شراء حصة شركة أكسون موبيل الأمريكية المشغل الرئيسي لحقل غربي القرنة الأول بمبلغ 300 مليون دولار بعد مفاوضات إستمرت نحو 90 يوما.

وأضاف الوزير العراقي في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة العراقية سبق لها أن وافقت على شراء حصة الشركة الأمريكية في حقل غربي القرنة الأول وأن هذا المبلغ أدرج ضمن التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية العراقية المقبلة

وأضاف " إن مبلغ الشراء سيسترجع إلى وزارة المالية العراقية وفقا للجدوى الاقتصادية خلال عامين من الأرباح الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام في الحقل".

وقال عبد الجبار " إن شركة النفط الوطنية العراقية تخطط لتوسيع محفظتها الإستثمارية في قطاع الاستخراج والصناعات النفطية وهذا يصب في مصلحة القطاع الاستثماري لأن العراق يدعم برنامج تحويل شركاته إلى تجارية ربحية ".

وأوضح أن وزارة النفط العراقية سبق لها أن نجحت في إدارة وتشغيل حقل مجنون النفطي في محافظة البصرة بعد انسحاب شركة شل من الحقل عام 2010.

ويعد حقل غربي القرنة الأول الذي يقع في محافظة البصرة جنوبي العراق من الحقول المصنفة عراقيا بأنها فوق العملاقة وتم اكتشافه في مطلع سبعينيات القرن الماضي.